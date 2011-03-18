Из Японии эвакуированы 137 украинцев

Около полуночи в международный аэропорт «Борисполь» из Японии прибыл самолет с эвакуированными 137 украинцами.

В основном на борту были женщины и дети. Некоторые желающие вернуться на родину не успели добраться до аэропорта в Токио, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

Одна из эвакуированных, аспирантка Токийского аграрного университета Алена ШПАК рассказала, что во многих регионах страны не хватает воды, продовольствия и бензина.

«На руки людям выдают не больше бутылки воды в день и 10 литров бензина, - сообщила А.ШПАК. – Не хватает хлеба, риса и лапши. Удивило, что авиакомпании в 2-2,5 раза подняли цены на билеты. Но, даже не смотря на это, из Японии улетает очень много иностранцев».

В МИД Украины говорят, что, возможно, в скором времени в Японию вылетит еще один самолет для эвакуации украинцев. Списки желающих сейчас составляют в Посольстве Украины.