Украинская милиция активно отрабатывает социальные сети

Главное управление борьбы с организованной преступностью (ГУБОП) МВД Украины активно отрабатывает социальные сети.

Об этом в интервью ZN.UA сообщила руководитель информационно-аналитического подразделения «Скорпион», входящего в состав разведывательно-аналитического управления (управление криминальной разведки) ГУБОП, подполковник милиции Снежана Курпан.

«Мы не только пользуемся программным обеспечением известных фирм, но и сами разрабатываем технологии, которые улучшают поиск и использование информации оперативного характера, имеющей строго ограниченный доступ. Здесь собираются данные о криминальных „небожителях“, их связях, прошлом, настоящем и даже прогнозируемом будущем, — рассказывает С.Курпан о работе подразделения. - В частности сейчас очень активно отрабатываем социальные сети (Одноклассники, ВКонтакте, Facebook...) и в целом Интернет. Это дает массу возможностей, от получения видеофотоматериалов и до интересных сообщений».

Например, по словам С.Курпан, на форумах обсуждений и обмена мнениями относительно разных тем можно выделить невероятно полезные ссылки.

В то же время она подчеркнула, что любые сведения нужно эксплуатировать с умом: «Без знания „рецепта“ они делу не помогут, — речь идет о разоблачении преступников. Важно, чтобы наработанное нами вовремя подхватили оперативники, которые дальше формируют алгоритм проверки данных. Если они подтвердятся, включается механизм оперативно-розыскной деятельности. И эта рутина дает плоды».

«Скорпион» был создан в 1991-м. Тогда в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Министерства внутренних дел Украины возникла потребность в структуре, которая бы занималась сбором, аккумуляцией и обслуживанием баз данных, необходимых для борьбы с криминальными группировками.