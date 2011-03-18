Производители сахара снизили цены по требованию АМК

По требованию Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) участники рынка сахара привели оптово-отпускные и розничные цены на продукцию к экономически обоснованному уровню и обязались придерживаться взвешенной ценовой политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве заместитель председателя комитета Елена ЧЕРНЕЛЕВСКА.

В комитете напомнили, что после повышения цен на сахар, которое отмечалось в декабре 2010 г. – январе 2011 г., комитет обязал 8 групп сахарных заводов, 11 производителей сахара, которые не интегрированы в группы, 9 крупных оптовых поставщиков и 8 крупнейших торговых сетей установить экономически обоснованные цены. «Все участники рынка согласились с требованиями комитета, а также сообщили о готовности способствовать заключению прямых контрактов на реализацию сахара с предприятиями розничной сети», - добавила Е.ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что причиной повышения цен на сахар стало «расшатывание» рынка отдельными недобросовестными участниками в результате создания искусственного дефицита в период новогодних праздников». И добавила, что в этот период завышение цен на сахар достигло 17% у некоторых оптовых поставщиков.

На сегодня, по словам зампредседателя АМКУ, цены на сахар в розничной сети колеблются от 8,82 грн./кг до 9,14 грн./кг, средняя цена на этот продукт составляет 9,07 грн./кг.

Е.ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ отметила, что сегодня отсутствуют причины для роста цен на этот продукт. «Мы будем осуществлять постоянный контроль и будем принимать соответствующие меры, чтобы нечестные предприниматели не создали никаких дисбалансов на этом рынке. Ведь оснований для повышения цен на сахар и создания искусственного дефицита на сегодня нет», - сказала она.