Взрыв кислородного аппарата в детсаду произошел по вине руководства

Во взрыве аппарата для приготовления кислородных коктейлей в детсаду в Херсоне виновато руководство заведения, которое не создало надлежащих условий для безопасного выполнения работ, связанных эксплуатацией оборудования повышенной опасности.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в территориальном управлении Госгорпромнадзора в Херсонской области, к такому выводу пришла комиссия управления после завершения специального расследования несчастного случая, который произошел в детском садике №8 Херсона 16 ноября прошлого года, в результате которого двое 4-летних детей и женщина (завхоз) получили ожоги ІІ-ІІІ степени.

Специалисты ведомства считают, что аппарат для приготовления кислородных коктейлей загорелся в результате нарушения требований безопасности. Так, согласно выводам экспертизы, возможной причиной возгорания в редукторе аппарата стала утечка кислорода, в результате, в частности, неправильного соединения редуктора с баллоном.

Во время спецрасследования также установлено, что детский сад №8 не имел разрешения Госгорпромнадзора на выполнение работ и эксплуатацию оборудования повышенной опасности, каковым являются кислородные баллоны с давлением 150 кг/см2, и со стороны руководства детского заведения не было создано надлежащих условий и не обеспечен надлежащий контроль за безопасным выполнением данных работ. К эксплуатации аппарата был допущен работник, не прошедший обучения и соответствующий инструктаж.

Кроме того, согласно сообщению, ООО „Комплексный центр по обслуживанию детей „Здоровое детство” поставляло детскому саду кислородные баллоны без редукторов, соединительных трубок, сосудов для смешивания, хотя по договору аппараты в детское заведение должны были поступать уже в собранном виде. Также поставщиком не организован надлежащий контроль за приготовлением кислородных коктейлей в детсаду, что предусмотрено его обязанностями по договору.

По требованию Госгорпромнадзора после инцидента мэрия Херсона запретила использование пенообразователей во всех дошкольных и школьных заведениях Херсонской области. Запрет действует и в настоящее время.

Как сообщал УНИАН 16 ноября 2010 года в детсаду № 8 в г. Херсоне во время приготовления кислородного напитка произошел взрыв аппарата для приготовления кислородных коктейлей «Здоровье А-31».

По факту взрыва в детском саду прокуратура Днепровского района г. Херсона возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение законодательства об охране труда).

В конце февраля текущего года прокуратура Днепровского района г. Херсона направила в суд уголовное дело, в котором обвинение выдвинуто медицинской сестре детского сада № 8 Херсонского городского совета по ч. 2 ст. 272 УК Украины.