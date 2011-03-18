ЕББР открыл сайт к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл сайт, посвященный 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС и международным усилиям по ликвидации ее последствий.

Как сообщает РИА Новости, на сайте содержится новостной раздел и календарь событий, приуроченных к трагическому юбилею, который будет отмечаться 26 апреля.

"Этот вебсайт представляет собой летопись того, что происходило в Чернобыле со времени аварии в 1986 году, и обзор того, что еще предстоит сделать, чтобы превратить Чернобыль в экологически безопасное место. Он показывает усилия правительства Украины и международного сообщества, приложенные за 25 лет с момента катастрофы", - говорится в сообщении ЕБРР.

Также на сайте размещена хронологическая фотогалерея чернобыльских снимков, сделанных представителями ЕБРР, и видеоклипы о строительстве нового укрытия над четвертым энергоблоком станции, которое будет вести компания Novarka. Объект "Укрытие" будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. После возведения он будет «надвинут» на четвертый блок ЧАЭС, над которым после аварии 26 апреля 1986 года был построен саркофаг.

Строительство объекта "Укрытие" несколько раз откладывалось, сейчас его завершение планируется на 2015 год, а оценочная стоимость - 870 миллионов евро. В состав ассамблеи доноров фонда "Укрытие" входят 28 стран, управляет фондом Европейский банк реконструкции и развития. ЕБРР также управляет фондом, финансирующим хранилище отработанного ядерного топлива с трех других энергоблоков станции, закрытой в 2000 году, замечает РИА Новости.