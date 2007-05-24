Пройдут соревнования ”Берег -2007” по ловле рыбы спиннингом

27 мая в 06:30 мая на реке Днепр в акватории новой набережной (район ПЕТРОВСКОГО ж/д моста (находится ниже по течению за Московским мостом на правом берегу) проводятся соревнования "Берег -2007" по ловле рыбы спиннингом с берега на искусственную приманку в личном зачете.

К соревнованиям допускаются участники возрастом от 7 лет (от 7 до 14 лет - в присутствии родителя).

Оргкомитет соревнований состоит из представителей организаторов и соорганизаторов.

Организационный взнос с участника - 20 грн. (для участников старше 18 лет).

Результаты определяются по общему весу пойманной рыбы. В зачет идет хищная рыба: голавль, язь, сазан, сом, окунь, щука ,судак, жерех.

Организатор: интернет-клуб «Дом Рыбака» под эгидой журнала «Світ Рибалки», при поддержке «Громади Рибалок України» и киевской Федерации рыболовного спорта. Призы предоставляют компании Salmo, Flagman, Balzer.

Заявки на участие присылать на электронный адрес:

bereg_2007@ukr.net

В заявке обязательно указать:

1. ФИО.

2. Год рождения.

3. Контактный телефон.

Крайний срок подачи заявки 25 мая. Заявки, присланные после 23-59 25.05.2007, не рассматриваются.

Полный список зарегистрированных участников будет опубликован на форуме 26.05.2007.

Запрещается во время соревнований:

1. Заходить в воду глубже, чем по колено.

2. Находиться в нетрезвом состоянии (моментальная дисквалификация).

3. Ловить более чем на 1 приманку и использовать приманки животного происхождения. Разрешается использовать дополнительные поплавки или грузила, но дополнительные приманки ЗАПРЕЩЕНЫ!!!

Дополнительная информация на сайте «Дом рыбака» http://fishing.kiev.ua.

т. 503-95-19 Марина