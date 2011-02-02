Клюев объяснил, почему приостановили экспорт электроэнергии в Беларусь

Энергокомпании Украины приостановили экспорт электроэнергии в Беларусь из-за несогласованности вопроса цены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции.

«Белорусскую сторону не устраивает цена. У них есть альтернативное предложение из России - по их мнению, более выгодное», - сказал А.КЛЮЕВ, отметив при этом, что в ходе переговоров украинские компании предлагали белоруской стороне продавать электроэнергию по цене, сложившейся на внутреннем рынке Украины.

Первый вице-премьер не детализировал, идет ли речь о полной оптовой рыночной цене или об оптовой рыночной цене без учета дотационных сертификатов.

При этом А.КЛЮЕВ подчеркнул, что Украина не намерена экспортировать электроэнергию в Беларусь себе в убыток.

Он сообщил, что хозяйствующие субъекты обеих стран в настоящее время продолжают переговоры по урегулированию вопросов цены экспорта. При этом А.КЛЮЕВ

выразил надежду на их успешное завершение.

Как сообщал УНИАН, в пресс-релизе НАК «Энергетическая компания Украины» от 1 февраля т.г. говорится, что Украина не осуществляла экспортные поставки электроэнергии в Беларусь в январе 2011 г.

В частности, пресс-служба, комментируя сокращение объемов производства электроэнергии тепловыми электростанциями в январе, отметила, что это связано с увеличением доли АЭС в общем объеме выработки, а также «отсутствием экспорта электроэнергии в Беларусь, который в январе 2010 года составлял 258 млн. кВт/ч».

Напомним, 27 декабря 2010 года, находясь в Киеве, вице-премьер-министр Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО заявил о намерении импортировать из Украины в 2011 году до 4 млрд. кВт/ч электроэнергии.

29 декабря 2010 г. первый вице-премьер Украины Андрей КЛЮЕВ заявлял о том, что Украина и Беларусь продолжают согласовывать тарифы на экспорт электроэнергии.

Справка УНИАН. В 2010 году экспорт электроэнергии в Беларусь из Украины осуществляли ГПВД «Укринтерэнерго» и входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК ООО «Востокэнерго». В декабре 2010 года обе компании приобрели на годовом аукционе 900 МВт сечения «ОЭС Украины – энергосистема Беларуси» («Востокэнерго» - 750 МВт, «Укринтерэнерго» - 150 МВт). Однако уже в январе ООО «Востокэнерго» временно отказалось от 350 МВт белорусского сечения, которые были выставлены на месячный аукцион «Укрэнерго», однако не нашли своих покупателей.