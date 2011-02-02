Азаров: американцы готовы добывать украинский газ

Американская энергетическая компания Chevron Corporation заинтересована вкладывать средства в добычу сланцевого газа в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что вчера провел встречи с представителями компании. При этом премьер-министр подчеркнул, что Chevron готова сотрудничать с Украиной лишь в том случае, если в Украине будет политическая стабильность и не будут меняться правила налогообложения.

«Это сложные для разработки месторождения, и инвестиции нужны очень большие. Chevron готов их делать при двух условиях – политическая стабильность и неизменность правил налогообложения. Это два главных условия», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что не только компания Chevron выставляет такие условия для предоставления инвестиций. «Все мои встречи с инвесторами свидетельствуют, что они готовы вкладывать в Украину, если у нас будет политическая стабильность и не будут меняться правила игры в экономическом поле. И это должны осознать все. Если мы хотим благосостояния в стране, роста уровня жизни – ни в коем случае нельзя расшатывать стабильность», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в июне 2010 года министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина рассчитывает до конца года создать совместное предприятие (СП) с компаниями Shell (Нидерланды) и ExxonMobil (США) по добыче угольного метана и сланцевого газа на территории Украины.

По прогнозам, Украина через 3-4 года сможет добывать от 7 до 10 млрд. куб. м в год этих энергоресурсов.

Сланцевый газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.

В частности, в ноябре 2010 года Минприроды и НАК «Надра Украины» презентовали на выставке и конференции World Shale Gas-2010, которая прошла в США, месторождения сланцевого газа в Украине для привлечения международных инвесторов и партнеров к их изучению и разработке.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа.

Chevron Corporation – одна из крупнейших интегрированных энергетических компаний США, которая осуществляет деятельность в 180 странах. Основной вид деятельности – добыча нефти и газа, переработка, транспортировка и продажа нефтепродуктов.