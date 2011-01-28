В киевском метро передумали: пенсионеры будут ездить бесплатно

Перечень льготных категорий пассажиров, которым предоставлено право бесплатного проезда, остается без изменений.

Об этом говорится в сегодняшнем сообщении КП “Киевский метрополитен”, размещенному на сайте предприятия.

“Бесплатный проезд для пенсионеров и инвалидов, а также других социально незащищенных категорий пассажиров, в Киевском метрополитене не отменен. На данный момент остается действительным Перечень категорий граждан, которым в соответствии с нормативно-правовыми актами предоставляется право бесплатного проезда в метрополитене”, - отмечается в сообщении.

К нему прилагается также полная информация о льготных категориях пассажиров.

Как сообщал УНИАН, предприятие “Киевский метрополитен” вчера заявляло, что в столице с 28 января по решению Киевсовета отменен бесплатный проезд в метро пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.

Как отмечалось в сообщении метрополитена от 27 января, это предусмотрено решением Киевского городского совета от 30 декабря 2010 года «О бюджете города Киева на 2011 год». Так, в частности, шла речь, что отменен бесплатного проезд пенсионеров и инвалидов Киева; лиц, не имеющих права на пенсию; многодетных семей, на воспитании которых три и больше несовершеннолетних ребенка; неработающих лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами; малообеспеченных лиц, проживающих вместе с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, который согласно заключениям врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постороннем уходе.

Сегодня утром КГГА распространила заявление, в котором столичная власть заверила, что пенсионеры и инвалиды могут и в дальнейшем пользоваться услугами метро бесплатно.