На месте взрыва газопровода под Киевом земля стала ядовито-оранжевой (фото)

В понедельник в 14.30 на газопроводе "Уренгой—Помары—Ужгород" прогремел взрыв. На его месте осталась воронка радиусом около 50 метров.

Территория в радиусе километра полностью выжжена. Огонь охватил часть поля, засеянного пшеницей, и пустырь. От деревьев остались лишь обуглившиеся палки, а земля, на которой не было растений, стала ядовито-оранжевой.

На земле около кратера остались серые следы, похожие на языки пламени, видимо, от горевшего газа. В 60-70 метрах от места взрыва лежит огромный искореженный кусок трубы газопровода, тут же разбросаны куски застывшего бетона. На холме валяются также куски железа, похожие на крепления газопровода.

Сейчас ближе, чем на 300 метров, к месту взрыва никого не пускают. Милиция заявила, что здесь будут брать пробы грунта, чтобы выяснить, есть ли следы тротила.

Местные жители говорят, что мчсники предупредили их, что в Луках и трех ближайших селах еще дня три не будет газа.

По данным МЧС Украины, эта ветка газопровода принадлежит украинской компании "Укртрансгаз", дочерней структуры "Нафтогаз Украина".

Газопровод был построен в 1983 году, его общая длина почти 4,5 тысячи километров и в год по этой трубе проходит около 32 миллиардов кубометров голубого топлива.

По материалам "Сегодня"

Фото УНИАН