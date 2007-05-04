Участники акции за разрешение марихуаны соберутся несмотря на судебный запрет

Сегодня Приморский районный суд Одессы запретил проведение запланированного на 5 мая Марша свободы - за декриминализацию марихуаны. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника городского управления внутренних дел Эдуард ДОБРЫНИН, уточнив, что „истцом выступило муниципальное юридическое управление”.

По словам Э.ДОБРЫНИНА, „заявку на проведение акции подавало частное лицо: речь шла о том, что в ней могут принять участие до 3 тысяч человек”.

В телефонной беседе с Э.ДОБРЫНИНЫМ женщина-инициатор акции сказала, что была в суде и знает о принятом решении. Однако желающие принять участие в акции за декриминализацию марихуаны все-таки соберутся в субботу на Куликовом поле, где организаторы объявят о принятом судом решении о запрещении такой акции.