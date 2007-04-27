Как бороться с наркоманией и скинхэдами в студенческих городках

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО выступил с инициативой введения участковых инспекторов милиции при учебных заведениях и студенческих городках. Об этом он сказал во время заседания общей коллегии МВД, Министерства образования и науки и Министерства по делам молодежи и спорта, посвященной разрешению проблемы преступности среди несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины, по словам министра внутренних дел, это позволит поднять уровень профилактических мероприятий, более эффективно предупреждать противоправные действия, а также снизить криминогенную активность вокруг этих образовательных учреждений.

По мнению министра, существующее на сегодняшний день деление сил милиции не позволяет в полной мере обеспечить общественную безопасность и правопорядок в студенческих городках, которые временами насчитывают по несколько десятков тысяч лиц.

Участковые инспекторы при учебных заведениях, по словам В.ЦУШКО, обеспечат лучший уровень борьбы с наркоманией в этих учреждениях и помогут решить проблему радикальных экстремистских группировок наподобие „скинхедов”.