За 10 дней подорожали мука, крупы, молочные и мясные продукты

За последнюю декаду в Украине подорожали мука, крупы, молочные и мясные продукты.

Об этом говорится в ежедекадной справке об изменениях средних уровней цен на продукты питания на предприятиях торговли и на продовольственных рынках в целом по Украине по состоянию на 30 ноября 2010 года, опубликованном на сайте Министерства аграрной политики Украины.

По данным мониторинга цен, который проводится органами государственного контроля за ценами, по состоянию на 30 ноября 2010 года по сравнению с 20 ноября т.г. средние уровни цен в целом по Украине повысились на хлеб из муки высшего сорта – на 0,2% (с 4,42 до 4,43 грн. за 1 кг); муку высшего сорта – 0,6% (с 3,21 до 3,23 грн. за 1 кг); вермишель – 0,6% (с 4,87 до 4,90 грн. за 1 кг); крупу гречневую – 0,7% (с 11,18 до 11,26 грн. за 1 кг); крупу манную – 0,5% (с 3,91 до 3,93 грн. за 1 кг).

Не изменились цены на хлеб из муки первого сорта (3,59 грн.), хлеб ржано-пшеничный (3,54 грн.) и рис (8,56 грн. за 1 кг).

На животноводческую продукцию и продукты ее переработки средние уровни цен в целом по Украине повысились на молоко – на 0,5% (с 5,83 до 5,86 грн. за 1 л); сметану – 0,6% (с 15,81 до 15,90 грн. за 1 кг); масло сливочное – 0,4% (с 46,94 до 47,11 грн. за 1 кг); говядину – 0,2% (с 37,61 до 37,67 грн. за 1 кг); сало – 0,1% (с 19,32 до 19,34 грн. за 1 кг); и птицу (куры) – 0,1% (с 18,77 до 18,78 грн. за 1 кг). Снизились цены на свинину - на 0,2% (с 40,32 до 40,23 грн. за 1 кг) и яйца (куриные) – 0,1% (с 6,82 до 6,81 грн. за 1 дес.). Не изменились на колбасы вареные первого сорта (28,5 грн. за 1 кг).

На сахар на протяжении третьей декады ноября средний уровень цен в целом по Украине повысился на 0,4% (с 8,49 до 8,52 грн. за 1 кг).

На масло подсолнечное на протяжении исследуемого периода средний уровень цен в целом по Украине поднялся на 0,6% (с 11,12 до 11,19 грн. за 1 литр).

На овощную продукцию наблюдалось повышение средних уровней розничных цен на капусту – на 0,8% (с 3,67 до 3,70 грн. за 1 кг). Снизились на морковь – на 1,3% (с 4,60 до 4,54 грн. за 1 кг) и не изменились на картофель (4,20 грн. за 1 кг).

По данным мониторинга цен, на потребительском рынке продуктов питания в аналогичном периоде 2009 года наблюдалось повышение розничных цен на: хлеб из муки первого сорта, хлеб ржано-пшеничный, хлеб из муки высшего сорта, крупу гречневую, колбасы вареные первого сорта, молоко, сметану, масло сливочное, сахар, масло подсолнечное, говядину, сало, яйца (куриные), картофель и капусту; снижение их уровня на: рис, свинину, птицу (куры) и морковь.