Азаовское море «слизало» 11,5 миллионов бюджетных денег

Бердянская коса, на укрепление которой было выделено 11,5 млн. грн. бюджетных средств, продолжает разрушаться.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, на сегодняшний день "риск потери Бердянской косы, а, следовательно, и значительной части курортной зоны города, реально существует".

"На сегодня все укрепления, что было сделано, размыты водой. Вместе с ними в водах Азовского моря утонули и деньги, затрачиваемые на проведение работ: 11,5 млн. грн., из которых 10 млн. грн. - субвенция из государственного бюджета и 1,5 млн. грн. - средства областного фонда охраны окружающей природной среды", - отметил председатель облгосадминистрации Борис ПЕТРОВ, который побывал с рабочей поездкой в Бердянске.

По данным пресс-службы ЗОГА, губернатор инициировал проверку прокуратурой использования средств, выделенных на работы по укреплению Бердянской косы.