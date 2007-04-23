Конституционный Суд продолжает работу: в зале отсутствует один судья

Сегодня Конституционный Суд Украины продолжает в форме безотлагательного конституционного производства рассмотрение дела по конституционному представлению 53 народных депутатов V созыва относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины" от 2 апреля 2007 года № 264.

Как передает корреспондент УНИАН, пленарное заседание суда началось в 9.30.

В начале заседания председатель Конституционного Суда Украины Иван ДОМБРОВСКИЙ сообщил, что в зале присутствуют 17 из 18 судей (в данное время отсутствует судья Андрей СТРИЖАК, который, по полученной информации, прибудет позже по уважительным причинам). Вместе с этим И.ДОМБРОВСКИЙ отметил, что немного позже в судебный зал придет также представитель Президента в КС Владимир ШАПОВАЛ.

В то же время на заседании суда из-за болезни отсутствует народный депутат V созыва от Партии регионов, один из авторов представления Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

Председатель КС напомнил присутствующим, что 21 апреля во время своего заседания суд закончил заслушивать объяснения представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Анатолия СЕЛИВАНОВА, и теперь судьи будут задавать ему вопросы.

В данное время возле здания Конституционного Суда находится около 5 тыс. сторонников коалиции и оппозиции. Нарушений общественного порядка пока не зафиксировано.