Львовский облсовет: решение Кабмина легализует коррупцию в вузах

Сегодня Львовский областной совет проголосовал за обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой отменить платные услуги для студентов.

Об этом говорится в обращении львовских депутатов, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

"Недавно было принято правительственное решение, которое расширяет перечень платных услуг в высших учебных заведениях. По нашему мнению, это решение создает условия для легализации коррупции в системе высшего образования", - считают депутаты.

В обращении отмечается, что 27 августа Кабинет министров Украины принял постановление №796 “Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, относящимися принадлежат к государственной и коммунальной форме собственности”, в которой речь идет о существенном расширении платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями.

"Вышеупомянутое решение правительства в случае имплементации приведет к дестабилизации ситуации в высших учебных заведениях, обусловят ухудшение доступности к образованию, приведет к усилению коррупции в учебных заведениях, взимание средств из учащихся в интересах учебных заведений", - считает Львовский облсовет.

Учитывая это, львовские депутаты просят поддержать студенческую общественность Украины в целом и Львовской области, в частности, и приостановить действие постановления правительства от 27 августа, а в дальнейшем отменить данное решение.

Также львовские депутаты напоминают, что благодаря совместным действиям студенческих объединений Украины – ГК “Студенческая защита”, Национального студенческого союза, Студенческого братства и Всеукраинского совета студентов “антистуденческое” постановление в прошлом году сначала было приостановлено указом Президента Украины от 30 апреля 2009 года №285/2009, а затем отменено постановлением Кабмина от 5 июня 2009 года № 603.