Частотное дело «5 канала» отправили на второй круг

Киевский апелляционный административный суд удовлетворил жалобы «5 канала» по делу относительно выделения частот.

Соответствующие постановления юридический отдел телеканала получил 9 августа, сообщается на сайте «5 канала».

По информации телеканала, суд признал незаконной и отменил постановление об обеспечении административного иска от 16 февраля 2010 года ООО "МУЗЫКА-ТВ" (группа компаний "Интер") к Национальному совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания об отмене решений о выдаче лицензий на вещание от 27 января 2010 года.

Суд также постановил - административное дело по этому иску передать согласно территориальной подсудности в окружной административный суд города Киева.

Как сообщал УНИАН, 7 июня 2010 года редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором обвинил председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО как владельца медиа-холдинга U.A. Inter Media Group в попытке уничтожить «5 канал» путем возможной отмены судом решения конкурса на выделение частот Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 г.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5 каналу» частот на вещание.