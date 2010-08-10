Продан: налоговые каникулы "от Азарова" вылезут боком

Правительство Николая АЗАРОВА устроило «липовое» общественное обсуждение проекта Налогового кодекса.

Об этом заявила председатель Комитета защиты предпринимательства при оппозиционном правительстве Оксана ПРОДАН, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

В качестве примера О.ПРОДАН привела «обсуждение» документа в Хмельницкой области, где среди 200 присутствующих человек было всего 11 предпринимателей, все остальные – работники контролирующих органов.

«Правительство готовило проект Налогового кодекса полгода, а теперь требует от бизнеса проработать его две последние редакции за полмесяца. И это без отрыва от производства и с увеличением фискальной нагрузки на бизнес», - подчеркнула О.ПРОДАН.

«Понятно, что в таких условиях проект Налогового кодекса не может быть достаточно проработан специалистами, а значит, может быть принят с предложенными правительством полномочиями для контролирующих органов и ограничениями и требованиями для бизнеса», - отметила она.

По мнению О.ПРОДАН, правительственный проект Налогового кодекса не выполняет основную свою функцию – унификацию действующего налогового законодательства, – поскольку имеет множество отсылочных норм.

«Зато проект предусматривает практически неограниченные полномочия контролирующих органов, в том числе и налоговых, относительно проверки, обследования, наблюдения, контрольно-расчетных операций, отбора образцов и инвентаризации налогоплательщиков», - сказала она.

Кроме этого, отметила О.ПРОДАН, проект усиливает фискальную нагрузку на предпринимателей, поскольку обязывает их платить взносы не только в Пенсионный фонд, но и во все фонды социального страхования.

«И это при том, что уменьшается максимально допустимый объем дохода с 500 тыс. грн. до 300 тыс. грн., а ставка налога для некоторых видов деятельности увеличивается втрое - до 600 грн.», - сказала она.

«Налоговые каникулы, которые предлагаются в проекте с 2011 до 2015 года для предпринимателей, предоставляющие исключительно бытовые услуги для предпринимателей, торгующих на рынках, при условии введения кассовых аппаратов и запрета использовать единый налог в случае предоставления услуг на рынке, сдачи в аренду даже одного торгового рынка, «вылезут предпринимателям боком», ведь ведение учета кассовых аппаратов для одного предпринимателя является нереальным, зато дает возможность бесконтрольных проверок применения кассовых аппаратов, штрафы по которым начинают насчитываться с тысяч гривен, что значительно больше так называемых «каникул», - подчеркнула председатель Комитета защиты предпринимателей при оппозиционном правительстве.

По словам О.ПРОДАН, по состоянию на 1 января этого года предприниматель, который ремонтирует обувь, был обязан оплатить максимум 200 грн. в месяц, а в случае принятия этого проекта Налогового кодекса по состоянию на 1 января следующего года он будет обязан за месяц оплатить не менее 536 грн.

«Налоговые каникулы, предусмотренные этим проектом, «уменьшат» обязательства предпринимателя до 336 грн. в месяц по сравнению с 200 грн. в этом году. А введение дополнительных полномочий налоговым органам и обязательность для всех кассовых аппаратов приведет к увеличению официальных и неофициальных штрафов в разы», - сказала она.

«Уже сегодня при обсуждении собственных перспектив предприниматели рассуждают о закрытии своего бизнеса в будущем, ведь большинство из них еще не отошли от мирового финансово-экономического кризиса и также не имеют оборотных средств, зато имеют банковские кредиты», - сказала О.ПРОДАН.