В центре Киева устроили лыжные гонки на асфальте (фото)

Около 30 украинских студентов – противников политического диалога между Президентами Украины и Белоруси Виктором ЮЩЕНКО и Александром ЛУКАШЕНКО провели сегодня соревнования по бегу на лыжах в центре Киева, сообщает "Новый Регион".

Участники соревнований совершили несколько забегов на лыжах по асфальту на 50-метровую дистанцию на Майдане Независимости. В соревновании мог участвовать каждый желающий – лыжи крепили к обуви скотчем, из-за чего у некоторых спортивное снаряжение спадало с ног еще на середине дистанции.

«Как известно, во всех лыжных забегах на приз А.ЛУКАШЕНКО побеждает сам А.ЛУКАШЕНКО. Этой акцией мы хотим выразить протест против желания В.ЮЩЕНКО вести диалог с белорусским диктатором», – заявили организаторы акции.

Следует отметить, что одновременно с лыжными соревнованиями на Майдане проходила и антинатовская акция протеста, организованная КПУ и СДПУ(о).

Часть коммунистов подошла к противникам А.ЛУКАШЕНКО и раскритиковала соревнования, заявив, что белорусский президент является образцом для Украины.

Сами же организаторы лыжных бегов по асфальту остались довольны: их соревнования вызвали огромный интерес журналистов, отмечает "Новый Регион".

Акция прошла рамках фестиваля "Белорусская весна".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске состоялся несанкционированный митинг белорусской оппозиции. В нем приняли участие около трех-четырех тысяч человек, в том числе послы стран ЕС, аккредитованные в Белоруси.

Белорусская оппозиция приурочила свою акцию ко Дню воли (независимости). В этот день в 1918 году была создана Белорусская народная республика (БНР), которая просуществовала несколько месяцев. Затем правительство БНР было разогнано, и в Беларусь пришла советская власть. Белорусская оппозиция отмечает этот день как День независимости - День воли.