Медведько не нашел у себя донецких в чистом виде

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО утверждает, что выходцы из Донецкого региона не составляют большинства среди сотрудников Генпрокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, комментируя высказывание Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по поводу того, что его тревожит назначение на должности в Генеральную прокуратуру большинства представителей из Донецкого региона.

По этому поводу А.МЕДВЕДЬКО сказал: «Некорректно комментировать Президента, но мое мнение - не нужно делить всех на донецких и недонецких».

Вместе с этим генпрокурор подчеркнул, что работники прокуратуры подбираются из различных регионов Украины с учетом их профессиональности.

Таким образом, как отметил А.МЕДВЕДЬКО, «если взять в чистом виде, здесь нет никаких донецких».

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО раскритиковал то, что в Генеральной прокуратуре и МВД на руководящие должности назначаются преимущественно выходцы из Донецкого региона.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня Генпрокуратура работает в ручном режиме и защиты закона в ее лице нет.

В.ЮЩЕНКО назвал поименно представителей Донецкого региона, которые работают в должностях заместителей генпрокурора, начальников управлений внутренних дел.