Медведько не нашел у себя донецких в чистом виде
Генрокурор откомментировал Президента
Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО утверждает, что выходцы из Донецкого региона не составляют большинства среди сотрудников Генпрокуратуры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве, комментируя высказывание Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по поводу того, что его тревожит назначение на должности в Генеральную прокуратуру большинства представителей из Донецкого региона.
По этому поводу А.МЕДВЕДЬКО сказал: «Некорректно комментировать Президента, но мое мнение - не нужно делить всех на донецких и недонецких».
Вместе с этим генпрокурор подчеркнул, что работники прокуратуры подбираются из различных регионов Украины с учетом их профессиональности.
Таким образом, как отметил А.МЕДВЕДЬКО, «если взять в чистом виде, здесь нет никаких донецких».
Как сообщал УНИАН, вчера, 19 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО раскритиковал то, что в Генеральной прокуратуре и МВД на руководящие должности назначаются преимущественно выходцы из Донецкого региона.
По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня Генпрокуратура работает в ручном режиме и защиты закона в ее лице нет.
В.ЮЩЕНКО назвал поименно представителей Донецкого региона, которые работают в должностях заместителей генпрокурора, начальников управлений внутренних дел.