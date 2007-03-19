Под землёй на взорвавшейся шахте остались английские специалисты и руководство шахты

Несколько британских специалистов и четверо представителей руководства шахты "Ульяновская" спустились под землю незадолго до взрыва. Как рассказал начальник управления по связям с общественностью администрации Кемеровской области Сергей Черемнов, в момент взрыва под землей оказались главный инженер, заместитель директора по производству, начальник участка и главный механик "Ульяновской".

Российские специалисты демонстрировали представителям иностранной фирмы, как действует аппаратура системы обнаружения газа. "К сожалению, никто из них на поверхность не поднялся", - констатировал Черемнов.

Между тем губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал агентству ИТАР-ТАСС, что в понедельник на шахте должен был состояться пуск "новейшей английской системы по обеспечению безопасности ведения горных работ под землей".

Напомним, всего в момент аварии на шахте под землей находились 200 человек. По последним данным, в результате взрыва погибли не менее 75 человек, 42 пока числятся пропавшими без вести, 83 удалось спасти. Тела погибших пока остаются под землей, так как спасатели в основном сосредоточены на поиске живых.

Взрыв на шахте "Ульяновская" произошел утром. По предварительным данным, причиной взрыва метана было обрушение породы основной кровли.

Лента.ру