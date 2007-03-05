До приезда Лукашенко осталась неделя

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров до 12 марта обеспечить подготовку рабочего визита в Украину Президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО.

В размещенном на официальном сайте Президента Украины Указе “Вопросы подготовки рабочего визита в Украину Президента Республики Беларусь” утверждается План мероприятий по подготовке рабочего визита в Украину Президента Беларуси А.ЛУКАШЕНКО и поручается Кабмину обеспечить выполнение указанного Плана.

Среди прочего, должны быть подготовлены к подписанию Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь об упрощенном порядке перемещения через участок автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС, которая проходит по территории Беларуси, работников, транспортных средств и грузов ЧАЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранных специалистов, привлеченных к реализации международных проектов по закрытию ЧАЭС, и Протокола к нему.

Также, правительству надлежит подготовить к подписанию Протокол между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области государственного испытания и охраны сортов растений от 21 мая 2004 года; Договор между Украиной и Республикой Беларусь о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания; Меморандум о сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь в энергетической сфере; Консульскую конвенцию между Украиной и Республикой Беларусь.