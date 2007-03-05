Черновецкий объявит Арсенал банкротом

На этой неделе должна начаться процедура банкротства общества с ограниченной ответственностью “Футбольный клуб “Арсенал-Киев”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главы Киевской городской госадминистрации Виталий ЖУРАВСКИЙ.

Он проинформировал, что аукцион по повторной продаже 80% уставного фонда общества, принадлежащих территориальной общине Киева, назначенный на 2 марта не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в нем.

В.ЖУРАВСКИЙ отметил, что в данной ситуации Киевская городская госадминистрация должна выполнить решение депутатов Киевсовета и согласно законодательству, клуб объявят банкротом.

“Дважды проводили торги. Пытались продать. Никто не покупал. Недавно была третья попытка. Мы обратились абсолютно ко всем богатым людям в Украине, и не только в Украине, потому что фактически дело частное и содержать такой профессиональный клуб, который выступает в высшей лиге, могут лишь очень богатые люди, которым не жаль из собственного кармана потратить по меньшей мере 10 млн. долларов в год. У меня была определенная надежда, что купят эти 80%. Но произошло так, что никто официально не подал заявку и на третий конкурс”, - проинформировал заместитель председателя КГГА.

В.ЖУРАВСКИЙ напомнил, что "Арсенал” входил в четверку “наиболее финансированных” клубов при том, что три другие финансировались частными лицами. И в прошлом году на его содержание пошло 55 млн. грн. средств из городского бюджета.

По убеждению В.ЖУРАВСКОГО, это была “большая ошибка предыдущей власти, которая не посоветовалась с киевлянами и теряла ежегодно десятки тысяч гривен на содержание клуба”.

“Потому следующим шагом будет банкротство. Мы исчерпали все возможности. Полгода мы пытались его продать, вели переговоры со всеми. Никто не изъявил желания. Потому мы должны выполнить волю Киевского городского совета. Процедура банкротства начнется на этой неделе”, - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2006 года Киевский городской совет принял решение о продаже на аукционе доли, которая принадлежала территориальной общине Киева в уставном фонде общества ФК “Арсенал-Киев”. Решение было принято в связи с тем, что данное общество убыточно и нуждается в привлечении инвестиций.

Главное управление коммунальной собственности назначило аукцион по продаже доли ФК “Арсенал” по стартовой цене 1,1 млн. грн. на 14 ноября. Однако из-за того, что не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе, он был отменен.

Повторный аукцион по продаже доли ФК “Арсенал”, назначен на 26 декабря, также не состоялся из-за отсутствия заявок. На этот конкурс стартовая стоимость доли территориального общества клуба была снижена до 770 тыс. грн. Заявок на участие в конкурсе не поступило. По техническим причинам не состоялся аукцион по повторной продаже 28 февраля. Последний аукцион был назначен на 2 марта.

Справка УНИАН. ООО “ФК “Арсенал-Киев ” было создано по решению Киевсовета от 8 ноября в 2001 г. и распоряжением Киевского городского председателя (А.ОМЕЛЬЧЕНКО) с целью повышения уровня украинского футбола, подготовки футболистов высшего класса, создания футбольной команды международного уровня, содержания профессиональных футбольных команд, участия в спортивных мероприятиях.

Согласно утвержденному Уставу ООО “ФК „Арсенал-Киев”, 80% уставного капитала (стоимостью 9 тыс. 440 грн.) принадлежали Главному управлению по физической культуре и спорту КГГА, 20% (стоимостью 2 тыс. 360 грн.) – другим членам общества.