Ющенко повторно внес в парламент кандидатуры Огрызко и Короля

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно внес в Верховную Раду представление на назначение Владимира ОГРЫЗКО министром иностранных дел и Виктора КОРОЛЯ – председателем Службы безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, кандидатура В.Огрызко внесена согласно пункту 10 части первой статьи 106 и части четвертой статьи 114 Конституции Украины, кандидатура В.Короля – согласно пункту 14 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Представлять оба представления на заседании парламента Президент уполномочил своего представителя в Верховной Раде Романа ЗВАРИЧА.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля ВР не поддержала кандидатуру В.Огрызко на должность министра иностранных дел и Виктора КОРОЛЯ – на должность председателя СБУ.

Президент В.ЮЩЕНКО в тот же день заявил, что намерен повторно внести в Верховную Раду эти кандидатуры.

26 февраля В.Янукович выразил сомнение, что Верховная Рада примет позитивное решение при повторном внесении кандидатур В.Огрызко на должность министра иностранных дел и В.Короля - на должность председателя СБУ.