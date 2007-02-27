Погода в последний день зимы

Завтра в Украине будет облачная погода с прояснениями. Ожидается снег и мокрый снег, в западных областях, а днем и на крайнем юге страны с дождем, лишь в восточной части преимущественно без осадков. На дорогах, кроме восточных и центральных областей, гололедица. Ветер юго-восточный и южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья местами 10-12° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем юге страны до 7° тепла. В западных областях ночью около 0°, днем 1-6° тепла. На Закарпатье ожидается небольшой, днем умеренный мокрый снег с дождем. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла (в горах ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла).

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, в первый день весны, 1 марта, также будет облачно с прояснениями. В восточной и южной части преимущественно без осадков, лишь ночью на востоке небольшие осадки. На остальной территории небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В Карпатах местами ожидаются сильные осадки. На дорогах, кроме восточных и центральных областей, местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в восточных и южных областях 3-8° мороза, в западных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 1-6° тепла, в южной и западной части 4-9° тепла. На Закарпатье небольшой дождь (в горах мокрый снег). Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; в горах ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

2 марта будет облачно в восточной и южной части преимущественно без осадков лишь ночью в Крыму небольшие осадки. На остальной территории умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в Карпатах местами сильные осадки. На дорогах, кроме восточных и центральных областей, местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных областях и в южной части местами порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 1-6° тепла, в южной и западной части 4-9° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 12°. На Закарпатье ожидаются дожди, в горах местами сильный мокрый снег с дождем. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; в горах ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

3 марта в южной части и восточных областях ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, местами сильные. На остальной территории без существенных осадков, лишь ночью небольшой мокрый снег. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, в Крыму до 7° тепла, днем в южной части и восточных областях до 9°, в Крыму до 11° тепла. На Закарпатье: временами небольшой дождь (в Карпатах мокрый снег), лишь ночью без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла; в горах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

4 марта в восточных областях, Крыму и Приазовье осадки, преимущественно в виде дождя, местами сильные. На остальной территории без существенных осадков, лишь днем 4 марта в западных областях небольшой дождь. Температура ночью в западных, северных и центральных областях 0-5° мороза; днем 2-7° тепла. На Закарпатье временами небольшой дождь. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла; в горах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве и области 28 февраля будет облачно. Ожидается снег и мокрый снег (днем небольшой). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, 7-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

1 марта будет облачно с прояснениями, небольшой снег и мокрый снег, днем местами с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

2 марта также облачно с прояснениями, ожидается мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 1-6° тепла.

3 марта существенных осадков не предвидится, лишь ночью возможен мокрый снег. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.

4 марта без существенных осадков. Температура ночью 0-5° мороза; днем 2-7° тепла.