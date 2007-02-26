Порошенко рекламирует свой Налоговый кодекс

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности разработал концепцию создания Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на собрании, организованном Европейской бизнес-ассоциацией.

По словам П.ПОРОШЕНКО, концепцией, в частности, предлагается ограничение ставки налога на добавленную стоимость до 2009 года на 5% - до 15%, налога на прибыль – до 20%.

Кроме этого, Финансовый комитет ВР предлагает ввести налог на имущество юридических и физических лиц.

При этом 50% налога на имущество юридических лиц должно отчисляться в местные бюджеты, а 50% - в государственный бюджет, 100% налога на доходы физических лиц предлагается оставлять в местных бюджетах.

В свою очередь директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Украины Сергей ЧЕКАШКИН заявил, что созданная рабочая группа подготовит рабочий проект Налогового кодекса до 2 апреля 2007 года.

Как объяснил журналистам С.ЧЕКАШКИН, к этой дате текст проекта должен быть представлен на рассмотрение рабочей группы, которая создана в соответствии с распоряжением правительства.

Вместе с тем П.ПОРОШЕНКО выразил надежду, что не будет никаких препятствий в совместной работе над проектом Налогового кодекса. Он выразил уверенность, что будут найдены компромиссные варианты, и уже до конца 2007 года удастся принять Налоговый кодекс Украины.

Как сообщал УНИАН, распоряжением от 21 февраля Кабинет Министров создал рабочую группу по подготовке проекта Налогового кодекса. Ее возглавил первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ.