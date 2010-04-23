Украинской «дочке» Газпрома дали право самой устанавливать цену на газ

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила выдать украинской дочке «Газпрома» ООО «Газпром Сбыт Украина» лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Лицензия выдана сроком на 5 лет. Лицензионные объемы поставки газа для «Газпром Сбыт Украина» утверждены на уровне до 7,5 млрд. куб. метров в год.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2009 года ООО «Газпром сбыт Украина» подписало с НАК «Нафтогаз Украины» договор купли-продажи природного газа в 2010 году. В соответствии с условиями договора, «Газпром сбыт Украина» в 2010 году приобретет у «Нафтогаза» для последующей реализации предприятиям Украины природный газ в объеме, не превышающем 25% от общего объема импортного природного газа, предназначенного для промышленных потребителей Украины.

ООО «Газпром сбыт Украина» – дочерняя компания ОАО «Газпром», созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией. Компания располагает действующей лицензией на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу.

В апреле 2009 года НКРЭ выдала ООО «Газпром сбыт Украина» лицензию с годовым объемом поставки 7,5 млрд. куб. м газа сроком на 1 год.