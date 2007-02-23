Гриценко: куда упадут обломки иранских ракет, сбитых над Украиной?

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО уверен, что возможное размещение элементов американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии может затронуть интересы Украины. Об этом он сказал журналистам сегодня в Киеве.

"То, что данный вопрос может коснуться Украины, - это очевидно", - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По словам министра, возможный перехват ракет системами ПРО может осуществляться на такой высоте и расстоянии, что обломки ракет могут упасть на территорию Украины.

"А что будет в этих обломках, сейчас никто не знает. Если это будет не в буквальном понимании ядерная бомба, ядерная боеголовка, то это может быть "грязная" бомба с радиоактивными веществами, которые в дополнение к тому, что нам дал Чернобыль, еще загрязнят нашу территорию. Это также может быть какой-то вирус - элемент биологического оружия, который может повлиять на здоровье наших людей", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Глава оборонного ведомства, считает, что на данном этапе необходимо согласовать интересы и позиции всех государств, включая Украину, которая является соседом Польши и Чехии. В тоже время он отметил, что размещение американских ПРО в Европе является вопросом долгосрочной перспективы. "Вопрос пока нерешен, не будет решен завтра, не будет решаться послезавтра. Это вопрос далекой перспективы", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 февраля, А.ГРИЦЕНКО сообщил, что для формирования официальной позиции Украины, касающейся ПРО, сейчас проводятся активные консультации. По словам министра, уже дважды встречался с Послом США Уильямом ТЕЙЛОРОМ, с помощником министра обороны США, а через две недели в Украину прибудет группа американских экспертов из Пентагона, которые доведут детальную информацию, в том числе технического и военного характера, об этих объектах. А.ГРИЦЕНКО отметил, что эта информация будет доведена до МИДа, Минобороны, СНБО и Секретариата Президента Украины.