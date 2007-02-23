Погода до конца февраля

Завтра в Украине ожидается малооблачная погода, без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах северных, западных, южных областей и Крыма гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, местами, кроме юга, 23-25° мороза, днем 9-14° мороза; в Крыму ночью 10-15°, днем 4-9° мороза (на Южном побережье ночью 3-8° мороза, днем около 0°).

25-26 февраля - облачная с прояснениями погода. Без осадков, только 26 февраля в западных, а днем и в северных областях небольшой снег, мокрый снег (на западе страны днем местами с дождем), кое-где налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер 25 февраля восточный, северо-восточный, 26 февраля юго-восточный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура 25 февраля в западных областях ночью 9-14°, местами до 17° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на остальной территории ночью 14-19° мороза, на севере до 23°, днем 4-9° мороза; 26 февраля повышение температуры ночью до 7-12° мороза, днем до 4° мороза - 1° тепла (на севере Левобережья и востоке страны ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза), в западной части ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

27-28 февраля - без осадков, только в западных областях умеренный, а днем 28 февраля в северных областях небольшой мокрый снег (днем на западе с дождем). Температура в восточных областях и на севере Левобережья 27 февраля ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза, 28 февраля ночью 6-11° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью 3-9° мороза, в западных областях от 4° мороза до 1° тепла (28 февраля в Крыму 1-6° мороза), днем 0-6° тепла, в северных областях до 4° мороза.

В Киеве и области в субботу малооблачно. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 10-12° мороза; по области ночью 15-20°, местами 23-25° морозу, днем 9-14° мороза.

25-26 февраля - облачно с прояснениями. Без осадков, только к концу дня в воскресенье местами небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 25 февраля ночью 14-19°, днем 4-9° морозу, 26 февраля повышение температуры ночью до 7-12° мороза, днем к 4° морозу - 1° тепла.

27-28 февраля - без осадков, только днем 28 февраля небольшой мокрый снег. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.