Минфин требует аплодисментов

Рост внутреннего валового продукта по итогам января составил 9,3%.

Об этом в эфире «5 канала» заявил первый вице-премьер министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ, комментируя свою эмоциональную реакцию на показатели роста промышленного производства по итогам января на 15,8%.

«Сейчас уже сегодня у нас есть данные по валовому внутреннему продукту, это очень важная цифра. И завтра видимо Государственный комитет по статистике эту цифру опубликует – 9,3% темпы роста ВВП за январь», – сказал он, отметив при этом, что в прошлом году темпы роста ВВП составили 0,9%.

«Я бы поневоле зааплодировал, если был бы на месте журналистов», – подытожил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Н.АЗАРОВ прогнозировал рост ВВП Украины по итогам января текущего года в пределах 10%.

Справка УНИАН. При формировании государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%, рост ВВП - 6,5%.

Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2007 году на уровне 4,5%, инфляцию – 10,7%.

По прогнозу Международного валютного фонда, рост реального ВВП в Украине составит в 2007 году 4,3-4,5%, инфляция - 12,9-13,6%.

По данным Государственного комитета статистики, рост ВВП в 2006 году против 2005 года составил 7%, промышленное производство в 2006 году выросло на 6,2%. Инфляция в Украине по итогам 2006 года составила 11,6%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в январе 2006 года, против января 2005 года составил 0,9%.