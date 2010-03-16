За алкогольный скандал Донбассаэро выгонит двух членов экипажа

Авиакомпания «Донбассаэро» уволит членов экипажа, в крови которых был обнаружен алкоголь. Об этом говорится в сообщении компании по результатам внутреннего расследования, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в ходе внутреннего расследования компанией установлено, что двое из семи членов экипажа – бортмеханик и бортпроводник – употребляли алкоголь (результаты тест-контроля городского наркодиспансера составили, соответственно, 0,66 и 0,47 промилле в крови) в период отдыха после выполненного рейса. «И хотя их вылет на следующий день не планировался, употребление алкогольных напитков является грубейшим нарушением установленных в авиакомпании норм поведения экипажа в командировке во внебазовом аэропорту. В связи с этим бортмеханик и бортпроводник отстранены от полетов и будут уволены из компании», - отметили в компании.

Кроме того, административные взыскания наложены также на командира воздушного судна, несущего ответственность за поведение экипажа, на старшего бортпроводника, заместителя генерального директора по летной деятельности и других должностных лиц авиакомпании.

Как отмечают в компании, по результатам служебного расследования разработаны и реализуются меры по усилению контроля со стороны авиакомпании за организацией и выполнением рейсов экипажами воздушных судов «Донбассаэро».

По данным компании, расследованием также подтверждено, что экипаж, выполнивший вечером 8 марта рейс в Симферополь, на следующий день вообще не был запланирован к вылету. По данным «Донбассаэро», члены данного экипажа по необоснованному требованию администрации аэропорта прибыли к 11.00 для прохождения предполетного медосмотра, хотя он должен проводиться исключительно перед началом рейса с целью обследования вылетающего экипажа.

В то же время, расследование компании подтвердило, что главные причины задержки на 16 часов 37 минут рейса №397 Симферополь-Киев 9 марта 2010 г. – метеоусловия аэропорта «Симферополь» и несвоевременная доставка экипажа для выполнения полета. В частности, установлено, что службы авиакомпании не обеспечили своевременное прибытие в Симферополь вечером 8 марта (рейсом №382) сменного экипажа самолета Як-42, который на следующий день должен был обеспечить выполнение утреннего рейса (в 07.15) Симферополь-Киев. Доставка экипажа в Симферополь 9 марта первым рейсом из Киева (№398, плановое прибытие в 11.35) также не состоялась по метеоусловиям крымского аэропорта – из-за сильного порывистого бокового ветра, ограничившего взлет/посадку самолета. В результате, экипаж прибыл в пункт назначения лишь вечером 9 марта и в полночь задержанный рейс Симферополь-Киев был осуществлен.

Помимо этого, причиной задержки стало то, что Центр обеспечения и контроля полетов авиакомпании не предоставил аэропорту «Симферополь» информацию о задержке рейса №397, в связи с чем диспетчерская служба аэропорта приступила к регистрации пассажиров по расписанию вместо их оповещения о реальном времени переноса вылета.

Как сообщал УНИАН, 10 марта народный депутат Леонид ГРАЧ (фракция КПУ) заявил, что самолет компании «Донбассаэро», который должен был 9 марта отправиться из Симферополя в Киев, не смог вылететь, поскольку все члены экипажа были в нетрезвом состоянии. Среди пассажиров оказались депутаты Леонид ГРАЧ и Борис ДЕЙЧ, а также заместитель генпрокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА.

Тем временем комиссия Государственной авиационной администрации подтвердила наличие алкоголя в крови бортинженера и бортпроводника. По данным администрации, 9 марта 2010 года в 11.05 в аэропорту «Симферополь» перед началом рейса UDN-398 Симферополь–Киев (Борисполь), который выполнялся авиакомпанией «Днеправиа» на воздушном судне Як-42 авиакомпании «Донбассаэро» в рамках альянса между авиаперевозчиками «АэроСвит», «Донбассаэро» и «Днеправиа», был проведен тест-контроль экипажа на употребление алкогольных напитков. Обследование подтвердило наличие алкоголя: у бортинженера – 0,75 промилле, у бортпроводника – 0,57 промилле (норма до 0,2 промилле).