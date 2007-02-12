Верка Сердючка подала заявку на участие в Евровидении

В пятницу завершился прием заявок на участие в отборе исполнителя, который будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2007". Одним из последних заявку подал артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.

Впервые Украина участвовала в конкурсе в 2003 году – тогда страну представлял Александр Пономарев. В 2004 году на "Евровидении" победила украинка Руслана с песней "Дикие танцы". В 2005 году на 50-м, юбилейном конкурсе, проходившем в Киеве, от Украины выступала группа "Гринджолы" с песней "Разом нас багато". В прошлом году Украину представляла Тина Кароль. В этом году конкурс состоится 10-12 мая в Хельсинки (Финляндия).

Выбор первых двух украинских участников конкурса проходил без участия общественности. Результаты оказались диаметрально противоположными: певец Александр Пономарев с песней Hasta la Vista занял 14-е место из 26, а Руслана с "Дикими танцами" – первое из 24. В 2005 году Национальная телекомпания Украины (НТКУ) попыталась провести открытый конкурс по отбору кандидатов: исполнители принимали участие в концерте, а зрители имели возможность за них голосовать. На последнем этапе по просьбе вице-премьера по гуманитарной политике Николая Томенко в состав финалистов были включены четыре коллектива, активно участвовавшие в "оранжевой революции". В их числе была и группа "Гринджолы" с революционным гимном "Разом нас багато" – именно она по итогам зрительского голосования стала участником "Евровидения" и заняла 20-е место из 39 возможных. В прошлом году представителя Украины выбирали в рамках программы "Ты – зирка!" (аналога российского реалити-шоу "Фабрика звезд"), участников которой, в свою очередь, определил экспертный совет во главе с руководителем дирекции музыкальных и развлекательных программ НТКУ Еленой Мозговой. В число участников входила и лауреатка довольно популярного международного конкурса "Новая волна" Тина Кароль, которая в итоге и представила Украину на "Евровидении", где заняла седьмое место.

Согласно п. 3 "Положения о порядке отбора представителя Украины для участия в конкурсе `Евровидение-2007`", Национальная телекомпания Украины как член Европейского вещательного союза имеет право самостоятельно выбирать представителя от Украины. Решение об утверждении кандидатуры участника принимается советом руководителей НТКУ с подачи дирекции музыкальных и развлекательных программ канала. В то же время глава пресс-службы НТКУ Лилия Кавецкая заявила, что отбор проведут открыто: "Будет концерт с участием всех подавших заявки, и из них зрители путем голосования выберут достойного". Более подробно об участниках и процедуре отбора руководство телеканала "Первый национальный" обещает рассказать завтра.

Вчера глава пресс-службы канала Лилия Кавецкая затруднилась назвать точное число заявок, поданных для участия в национальном отборе. Наличие в конкурсе известных артистов госпожа Кавецкая комментировать не стала, сообщив, что не обладает такой информацией. Между тем стало известно, что за право представить Украину на "Евровидении" будут бороться Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, и певица, супруга продюсера группы "ВИА Гра" Дмитрия Костюка Евгения Власова.

Директор продюсерского центра mamamusic Юрий Никитин, курирующий Верку Сердючку, подтвердил факт подачи заявки. "Мы не относимся к `Евровидению` как к чему-то очень серьезному. Просто один из конкурсов. Андрей Данилко поедет на людей посмотреть, себя показать и народ повеселить",– сказал господин Никитин. Он также отметил, что в этом году ситуация с отбором ничем не отличается от прошлогодней: "Тогда было одно яркое известное лицо и ряд неизвестных, и с самого начала было понятно, кого выберут зрители".

О том, что представлять Украину на "Евровидении" должен именно Андрей Данилко, говорили едва ли не с 2003 года, когда страна впервые принимала участие в конкурсе. В прошлом году он вроде бы согласился участвовать, но так и не смог решить, какую страну представить – Украину, Россию или Казахстан. В этом году артист все-таки определился.

"Коммерсантъ-Украина"