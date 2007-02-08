Мэр Киева Леонид Черновецкий подаст иск против депутата Михаила Бродского за неправдивую информацию, распространенную им в четверг на сессии.

Это произошло после того, как Бродский обвинил мэра в разворовывании киевской земли.

"Действительно, вы провели 99 аукционов, а Омельченко – 11. Но Омельченко украл в Киеве за 10 лет тысячу участков на миллиард, а вы, за полгода – на несколько миллиардов", - сказал депутат мэру.

В ответ тот попросил юридическое управление Киевсовета подготовить иск против Бродского "за вранье, которое он несет в зале".

"Я готов, и мы тогда сравним цены на аукционах с теми, которые есть", - ответил депутат.

После этого мэр попросил выключить микрофон Бродского, которого до этого 50 голосами уже лишали права голоса, а потом 48 это право вернули.

"Вы за свои слова не отвечаете... только, лишь бы молоть какую-то чепуху", - сказал Черновецкий.

"Я никогда не был Леней, Васей, Колей", - добавил он, на реплики Бродского с места.

Следует отметить, что Черновецкий дал Бродскому для выступления только 5 секунд.

Украинская правда