Во время соревнований по пейнтболу на людей обрушилась крыша гаража

В Харькове во время соревнований по пейнтболу железобетонными конструкциями придавило двух человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, соревнования, которые проходили в воскресенье, были организованы пейнтбольным клубом «Бомба».

Во время соревнований произошло разрушение крыши недействующего гаража, который раньше принадлежал одной из воинских частей. В момент разрушения в помещении находились люди. Двух из них придавило обломками конструкций железобетонной крыши.

На месте происшествия работали 4 пожарно-спасательных подразделения и спецтехника. Работники МЧС вытащили пострадавших мужчин (приблизительно 22-25 лет) из-под обломков с помощью шанцевого инструмента. Они получили значительные политравмы: черепно-мозговые, ушибы грудной клетки, переломы конечностей и ребер. Спасатели доставили пострадавших на пожарно-спасательном автомобиле повышенной проходимости до «кареты скорой помощи», которая из-за снежных заносов вынуждена была остановиться за 1 километр от гаражей.

Пострадавшие были доставлены в городскую больницу неотложной медицинской помощи.