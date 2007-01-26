Янукович: до вступления в ВТО Украине остались три вопроса

На пути вступления во Всемирную торговую организацию Украине осталось решить три вопроса, и это может состояться в первом полугодии нынешнего года.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью журналистам в пятницу в Давосе (Швейцария).

"Вопрос - в сроках вступления. Мы их видим в первом полугодии 2007 года", - сказал В.ЯНУКОВИЧ

Глава правительства отметил, что Украине осталось урегулировать: вопрос в отношениях с Соединенными Штатами Америки, дотации агропромышленному комплексу и урегулирования "так называемого долга Киргизии".

В.ЯНУКОВИЧ сказал, что в отношениях со США в повестке дня стоят два вопроса - импорта в Украину мяса, а также экспорта из Украины зерна. "По этим двум вопросам мы находим решение", - заметил премьер. Он отметил, что Украина приняла все процедурные решения относительно импорта в Украину мяса и проинформировала об этом США. По словам премьер-министра, Кабинет министров на своем заседании также увеличил квоты на экспорт ячменя и кукурузы.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что речь не идет о продовольственной пшенице. По словам премьер-министра, США понимают, что Украина находится "в достаточно сложной ситуации" в вопросе импорта продовольственной пшеницы. Глава правительства отметил, что соответствующее решение Украина сможет принять после того, как закончится зимний период и станет известен предполагаемый урожай озимых. По словам В.ЯНУКОВИЧА, ответ на этот вопрос можно будет дать в конце марта – начале апреля.

Премьер-министр также отметил, что Украина не может сейчас "четко ответить", соответствует ли требованиям ВТО система адаптации агропромышленного комплекса в Украине. По словам главы правительства, Украина будет решать этот вопрос после того, как получит заключение комиссии ВТО по этому вопросу.

Относительно «так называемого долга Киргизстану», В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина этот долг не признает так же, как и относительно других стран. "Украина таких долгов не имеет, и этот вопрос не касается вступления в ВТО", - сказал он. Премьер-министр отметил, что руководитель ВТО Паскаль ЛАМИ во время встречи с ним "это услышал" и согласился с тем, что это вопрос может быть урегулирован во время заседания комиссии ВТО по вступлению Украины в эту организацию.