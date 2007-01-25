Украина увеличит добычу урана в два раза

Украина планирует в течение трех лет увеличить добычу урана почти в два раза - с 0,8 тыс. тонн до 1,4 тыс. тонн в год.

Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в прямом телеэфире на Первом Национальном канале.

По его словам, "увеличение добычи уранового сырья в Украине позволит обеспечить свои рабатающие реакторы собственным сырьем. У нас эра дешевого оружейного плутония уже закончилась, и мы переходим на мировые цены на урановое сырье".

"Поэтому мы планируем увеличить добычу свего сырья для того, чтобы за счет этого удержать цены на электроэнергию атомного происхождения на довольно низком уровне", - сказал министр.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что "увеличение (добычи урана - УНИАН) от 800 тонн, которые мы сейчас добываем, до 1400 тонн уже будет в ближайшие три года".

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2006 года правительство приняло решение создать концерн "Укратомпром" для организации незамкнутого цикла производства ядерного топлива в Украине.

Промышленные месторождения урана Украины представлены эндогенными месторождениями в альбититах и экзогенными месторождениями в отложениях платформенного чехла Украинского щита. На сегодняшний день Украина имеет 12 детально разведанных урановых эндогенных месторождений с суммарными запасами, которые в состоянии обеспечить потребности действующих АЭС Украины на 100 лет. Крупнейшие из них расположены в Кировоградском рудном районе.

В настоящее время добыча урана из месторождений планеты обеспечивает лишь около 60% текущих потребностей АЭС мира. Дефицит производства урана покрывается в основном из складских запасов. По прогнозу МАГАТЭ и Мировой ядерной ассоциации (WNA), мировые потребности в уране будут неуклонно возрастать: с 62 тыс. тонн в 2000 году до 75 тыс. тонн в 2020 году.

По количеству общих запасов урана в мире выделяются Австралия, Казахстан и Канада с запасами более 400 тыс. тонн урана у каждой. На их долю приходится 53% мировых общих запасов урана. В группу стран с запасами более 100 тыс. тонн урана у каждой входят ЮАР, Бразилия, Намибия, Россия, США, Узбекистан. Основные страны-производители урана: Канада, Австралия, Нигерия, США, Намибия. Ведущими компаниями по производству урановых концентратов, выпускающих более 2 тыс. тонн урана в концентратах в год, являются: Comeco (Канада), Cogema (Франция), ERA (Австралия), Uranerzbergbau (Германия) и Rio Tinto (Англия). На долю этих пяти компаний приходится более 65% мирового производства урановых концентратов.