360 учеников и учителей эвакуировали из ”заминированной” школы

12:55, 24 января 2007
Общество
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В Черновцах старшеклассники «заминировали» школу.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, вчера в Черновцах в милицию позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что в помещении одной из школ заложена взрывчатка. Из школы было немедленно эвакуировано 360 учеников и учителей.

Принятыми мерами взрывных устройств обнаружено не было.

Сейчас установлено, что это ложное сообщение из хулиганских побуждений сделал 19-летний молодой человек вместе с двумя старшеклассниками упомянутой школы.

 

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