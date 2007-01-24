360 учеников и учителей эвакуировали из ”заминированной” школы
12:55, 24 января 2007Общество
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В Черновцах старшеклассники «заминировали» школу.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, вчера в Черновцах в милицию позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что в помещении одной из школ заложена взрывчатка. Из школы было немедленно эвакуировано 360 учеников и учителей.
Принятыми мерами взрывных устройств обнаружено не было.
Сейчас установлено, что это ложное сообщение из хулиганских побуждений сделал 19-летний молодой человек вместе с двумя старшеклассниками упомянутой школы.
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