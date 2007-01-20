Самоубийца убил тещу и травмировал жену

53-летний житель села Заезд Прилуцкого района Черниговской области пытался застрелиться с незарегистрированного охотничьего ружья, предварительно он замордовал до смерти тещу и травмировал жену. Себя он зарезал ножом.

Как передает корреспондент УНИАН, трагедия произошла утром, когда жена вместе с матерью пытались забрать ее вещи с общего дома. Недоразумение у супругов случилось, очевидно, через тяжелый характер мужчины. Потому что, как сообщили его знакомые, это была уже не первая женщина, ушедшая от него.

В этот раз разрыв отношений мужчина перенес слишком нервозно: схватив ружье он сначала побил женщин прикладом, а затем вышел на двор, приставил ружье к подбородку и нажал на курок.

Превратив лицо на кровавую месиво, но оставшись живым, самоубийца добрался до автомобиля, где в «бардачке» лежал нож. Нащупав нож, он смертельно ранил себя в грудь.

По информации милиции, побитая теща не пережила нанесенных повреждений и умерла в больнице.