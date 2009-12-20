МЧС выступило со штормовым предупреждением на понедельник

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины выступило со штормовым предупреждением на 21 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях сильный снег, метели, снежные заносы; в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сильный дождь с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега, гололед, в Крыму очень сильные осадки.

21 декабря в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Крыму и Приазовье местами 25-28 м/с.

На дорогах Украины гололедица.

До конца суток 20 декабря в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, на севере Одесской области ожидается гололед.