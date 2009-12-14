В Донецкой области на карантин закрыли уже больше половины школ

В Донецкой области на сегодняшний день в 583 из 987 общеобразовательных школ приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости учеников гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

Согласно сообщению, в связи с ухудшением эпидемической ситуации местными органами власти вводятся ограничительные мероприятия в учебных заведениях. По поводу отсутствия на занятиях больше 25% учеников по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ постановлениями главных государственных санврачей городов и районов и решениями местных чрезвычайных противоэпидемических комиссий временно приостановлен учебный процесс во всех школах Донецка (167 школ), Макеевки (73), Мариуполя (72), Енакиево (33), Селидово (20), Дзержинска (18), Новогродовки (4), Кировского (3), Великоновоселковского (27) и Новоазовского районов (19 школ).

Также по этой причине закрыты 24 школы в Славянском районе, 9 – в городе Дебальцево, 7 – в Волновахском районе, 6 – в Краснолиманском районе, 4 – в Володарском районе и т. д.

Кроме того, частично закрыты школы (закрыты отдельные классы) для посещения учеников в городах Артемовске, Горловке, Доброполье, а также в Марьинском районе.

Характеризуя ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в целом в регионе, и.о. главного санврача сообщила, что в Донецкой области за минувшие 12-13 декабря зарегистрировано 9 тыс. 488 обращений за медпомощью больных гриппом, респираторными инфекциями и их осложнениями.

С начала мониторинга (с 30 октября) общее количество заболевших составило 201 тыс. 659 случаев, в том числе детей до 18 лет – 103 тыс. 174 человека (51,1%), стационарное лечение получили 10 тыс. 841 больных, из них выписано по выздоровлению – 9 тыс. 131 человек.

По информации Л.ГУСЕВОЙ, с начала эпидпериода в области с диагнозом «пневмония» умело 47 человек, в том числе четверо детей. В 20 образцах секционного материала умерших, исследованных в Центральной СЭС г. Киева и Донецкой областной СЭС, было установлено наличие гриппа A/H1N1, в 12 – результат негативный и 15 образцов еще исследуются.