Киевсовет сократил штат КГГА

Киевский городской совет сократил общую численность штата работников своего исполнительного органа – Киевской городской государственной администрации – с 2459 до 2020 штатных единиц, в том числе аппарат КГГА сокращен с 346 до 335 штатных единиц.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения был принят сегодня на заседании сессии Киевсовета во исполнение постановления Кабмина. За него проголосовали 94 из 115 присутствующих в зале депутатов горсовета.

Докладывая по этому вопросу, заместитель председателя КГГА, руководитель аппарата КГГА Бронислав СТЫЧИНСКИЙ сообщил, что подготовлен также проект решения о внесении изменений в структуру исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)». Согласно данному документу предусматривается переименование шести главных управлений в управления, поскольку после сокращения их штата на 12% в них останется работать не больше 25 человек. А такая численность в штате структуры не может давать ей право называться главным управлениям.

Также согласно предложенному проекту предлагается слияние трех структурных единиц, а именно двух управлений – труда и занятости, а также по делам женщин, инвалидов, ветеранов войны и труда и Главного управления социальной защиты населения в одно главное управление под названием Главное управление труда и социальной защиты населения КГГА.

В то же время, депутаты отказались голосовать за этот проект решения и отложили его рассмотрение на следующее заседание сессии, то есть 17 декабря, ссылаясь на то, что его нужно детально изучить, поскольку это связано с расходами на эти управления и фондом заработной платы.

Со своей стороны Б.СТЫЧИНСКИЙ отметил, что все работники и служащие, которые подлежат сокращению, предупреждены об этом, и будут уволены с 1 декабря. Поэтому, по его словам, депутаты должны как можно быстрее принять это решение.