В «Тюрьме на Лонцкого» презентуют документальный фильм о Голодоморе

27 и 29 ноября, в рамках мероприятий по увековечению памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов, в помещении Львовского Национального музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого» состоится презентация документального фильма «Живые».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центра исследований освободительного движения, в киноленте акцентируется внимание на событиях 1932-1933 годов, «о которых не все имеют смелость говорить даже после стольких лет».

В фильме описаны события с 1917 по 1937 год, две сюжетные линии раскрывают трагизм жизни украинского села времен Голодомора. Первая основывается на свидетельствах очевидцев, которым удалось выжить после Голодомора. Вторая - освещена на основе впечатлений британского журналиста Гарета Джонса, который описал трагедию украинцев, однако не смог донести ее современникам.

Фильм создан по заказу благотворительного фонда «Украина-3000», который возглавляет Екатерина ЮЩЕНКО. Режиссер ленты Сергей БУКОВСКИЙ.