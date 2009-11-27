Профильный комитет ВР одобрил законопроект о доступном жилье

Комитет по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект «Об обеспечении граждан доступным жильем».

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении Верховной Рады.

Согласно сообщению, законопроект №4124 «Об обеспечении граждан доступным жильем», внесенный в ВР Кабинетом министров 25 марта т.г., предлагает определить правовые, организационные и экономические основы государственной политики об обеспечении граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют права на социальное жилье, доступным жильем.

Под таким жильем подразумеваются построенные и сооружаемые при государственной поддержке жилые дома (комплексы), в том числе, садовые (одноквартирные) жилые дома, квартиры в многоквартирных жилых домах.

Члены комитета считают, что реализация законопроекта позволит создать условия относительно доступности строительства (приобретения) жилья для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, определить стандарты доступного жилья, улучшить техническое состояние жилого фонда, решить проблему обеспечения населения жильем, даст новый импульс развития жилищного строительства и в строительного комплекса в целом.