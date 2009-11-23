Считают ли украинцы себя защищенными от преступников (опрос)

65% украинцев считают уровень преступности в стране высоким. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского исследования Института Горшенина, которые переданы УНИАН.

Согласно результатам опроса, более половины украинцев - 65,4% - считают, что уровень преступности в стране высокий. Менее трети - 28,2% - говорят, что уровень преступности в нашей стране средний. И только 5,3% опрошенных считают уровень преступности в Украине низким, а 1,1% - затруднились ответить на данный вопрос.

По мнению почти половины респондентов - 47,5%, за последний год общий уровень преступности в Украине не изменился. Немногим меньшее количество опрошенных - 40,8% - считают, что уровень преступности повысился. Только 5,4% граждан Украины полагают, что за последний год уровень преступности в стране снизился, 6,3% - затруднились ответить на вопрос.

Около двух третей - 69,4% - украинцев заявили, что в их населенном пункте есть места, которых они стараются избегать, чтобы не стать жертвой насилия, а также не рекомендуют посещать их своим близким. О том, что таких мест в их населенном пункте нет, сказали 16,4% опрошенных, и почти столько же - 14,2% - затруднились с ответом на данный вопрос.

Более половины граждан Украины - 58,6% - больше всего опасаются применения по отношению к ним физического насилия - избиения, грабежа. Почти половина опрошенных остерегаются краж - 49,8%, хулиганства - 47,5%, мошенничества - 42,4%. Взяточничества и коррупции в органах государственной власти опасаются 18,1%, в правоохранительных органах – 16,7% респондентов. При этом каждый десятый украинец - 10,9% - заявил, что опасается вымогательства, «рэкета». Другого рода преступности боятся 1,6% опрошенных, а 8,2% не определились с ответом на данный вопрос.

Подавляющее большинство респондентов - 82,8% - заявили о том, что у них возникает опасение за свое имущество или здоровье. При этом у трети опрошенных - 36,5% - такое опасение возникает редко, у четверти - 26,2% - часто, а каждый пятый украинец - 20,1% - отметил, что такое опасение у него возникает постоянно. Заявили, что не имеют подобных страхов, 9,4% опрошенных, а 7,8% затруднились с ответом на вопрос.

Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему «Безопасность в Украине» с 20 по 22 ноября 2009 г. Всего, согласно случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.