Из Израиля привезли 1 млн. марлевых масок для Полтавы

В аэропорт «Борисполь» (Киев) из Израиля прибыло 1 млн. марлевых повязок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Полтавской ОГА Андрей БАРАНОВ, который занимался оформлением таможенных документов и вопросом транспортировки повязок.

По его словам, договор о поставках масок был заключен между предприятием в Израиле и Полтавской областной государственной администрацией.

«Из этого миллиона 150 тыс. штук - двухслойные маски и остальные - 850 тыс. повязок - многократного использования. Сейчас Министерство здравоохранения проводит санитарно-гигиеническую экспертизу о качестве этих марлевых повязок» - сказал А.БАРАНОВ.

Как сообщалось, в связи с тем, что в аптеках Полтавской области из-за угрозы эпидемии гриппа жители раскупили марлевые повязки, их дефицит власти области решили восполнить закупками в Израиле.

Маски будут реализовываться через аптечную сеть.

Цена на защитные маски, которые завозятся из Израиля, не превысят предельно допустимую цену, установленную Кабмином.