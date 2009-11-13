В Черкассах госчиновник попался на «земельной» взятке

В Черкассах правоохранители задержали государственного служащего, который получил 12 тыс. дол. за выделение земельного участка.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУМВД в Черкасской области Владимир ЖУРАВЕЛЬ, факт коррупции тщательным образом задокументирован: следы специального вещества, которыми были помечены деньги, четко светились на руках чиновника.

Должностное лицо требовало деньги от жителя Черкасской области за выделение ему земельного участка под застройку собственного жилья.

Возбуждено уголовное дело по ст. 168 ч.3, согласно которой за получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.