Задержан чиновник, вымагавший взятку за несанкционированное пользование газом

На Ивано-Франковщине работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачено должностное лицо управления газового хозяйства одного из районов, который требовал 1,7 тыс. грн. взятки от жителя этого же района за уменьшение суммы оплаты за пользование газом из-за несанкционированной врезки в газопровод.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, подозреваемого задержали при получении части взятки в сумме 1 тыс. гривен. Прокуратурой района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 КК Украины (получение взятки).