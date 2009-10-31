В Украине в понедельник высадится "десант" ВОЗ

В Украину 2 ноября прибудет миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая даст оценку эпидемической ситуации с распространением «калифорнийского гриппа», - А/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня на селекторном совещании с участием председателей облгосадминистраций и региональных отделений санитарно-эпидемиологических служб.

«Они (миссия ВОЗ – УНИАН) задекларировали желание посетить территорию с наиболее высоким уровнем заболеваемости для того, чтобы согласовать методическую форму предоставления помощи», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Министр также сообщил, что Министерство иностранных дел Украины разослало во все дипломатические миссии Украины, аккредитованные за рубежом, письма с просьбой к иностранным государства оказать Украине помощь для борьбы с распространением «калифорнийского гриппа». По его словам, в ответ на это письмо 12 стран уже выразили готовность предоставить такую помощь.

Кроме того, П.ПОРОШЕНКО сообщил, что сейчас проходят переговоры с фармацевтическими компаниями Индии, которые готовы бесплатно передать Украине необходимые профилактические средства против гриппа. Министр уточнил, что объемы такой помощи станут известны 2 ноября.