Конституционный суд Германии отклонил жалобы Демьянюка

Федеральный Конституционный суд Германии отклонил в среду две жалобы предполагаемого нацистского преступника Ивана ДЕМЬЯНЮКА, направленных против начала судебного разбирательства и содержания его под стражей.

Если, отклоняя первую из жалоб, судьи второго сената КС ФРГ не привели никаких обоснований, то аргументом против рассмотрения второй жалобы стало то, что решение по ней должен принимать вовсе не Конституционный суд, а суд нижестоящей инстанции, сообщает Газета.Ruсо ссылкой на Deutsche Welle.

Таким образом, устранены все препятствия для начала судебного процесса против И.ДЕМЬЯНЮКА, обвиняемого в причастности к убийству как минимум 27 900 евреев в концлагере Собибор в годы Второй мировой войны. Процесс должен начаться в конце ноября в Мюнхене.

Справка УНИАН. Львовский областной совет 22 сентября обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой принять безотлагательные меры правовой защиты, в том числе путем урегулирования по дипломатическим каналам, по освобождению американца украинского происхождения И.ДЕМЬЯНЮКА из немецкой тюрьмы. Решение поддержали 77 из 119 депутатов Львовского облсовета.

Дело И.ДЕМЬЯНЮКА депутаты Львовщины считают международным заговором с целью дискредитации Украины. В документе, в частности, отмечается, что И.ДЕМЬЯНЮК в 1988 году был приговорен к казни израильским судом, однако тот же суд в 1993 году отклонил все обвинения. «В мае этого года по требованию Федеративной Республики Германии, где, мол, появились новые доказательства вины И.ДЕМЬЯНЮКА, Соединенные Штаты Америки снова депортируют этого, уже 89-летнего мужчину. Вот уже 4 месяца невинный украинец мордуется в немецкой тюрьме в ожидании судилища», - отмечают депутаты Львовского облсовета.

Напомним, 89-летнего И.ДЕМЬЯНЮКА экстрадировали в мае этого года из США в Германию. Прокуратура Мюнхена выдвинула И.ДЕМЬЯНЮКУ обвинение в причастности к убийству в годы Второй мировой войны 27,9 тыс. человек. По данным следствия, в годы войны И.ДЕМЬЯНЮК служил охранником в концлагере Собибор на территории Польши и был причастен к массовому уничтожению евреев. Сам И.ДЕМЬЯНЮК утверждает, что воевал в Красной армии, а затем попал в плен. В США И.ДЕМЬЯНЮК приехал в 1952 году как беженец. Он поселился в городе Кливленде (штат Огайо) и работал на автосборочном заводе.

В 1988 году израильский суд осудил И.ДЕМЬЯНЮКА, который получил в то время американское гражданство, к казни. Выжившие узники концлагеря Треблинка указывали на него как на "Ивана Грозного" - охранника, который получил такое прозвище за особый садизм. Но высший суд Израиля отменил смертный приговор, когда стали известны советские документы, которые свидетельствовали о том, что "Иван Грозный" и И.ДЕМЬЯНЮК, - возможно, разные люди.