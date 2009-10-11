Эксперт: Южный поток – чучело, чтобы европейцев и украинцев пугать

Экс-замминистра энергетики РФ, президент института энергетической политики (РФ), российский оппозиционер Владимир МИЛОВ уверен, что новый газопровод в обход Украины - «Южный поток» не будет построен из-за дороговизны и ненадобности.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Вообще забудьте о «Южном потоке». «Северный поток» - реальный проект, который может отложиться. «Южный поток» - это чисто бумажное чучело, чтобы европейцев и украинцев пугать. Его просто не будет, в нем нет нужды», - сказал В.МИЛОВ.

По его мнению, если «Северный поток» нужен, чтобы газ доставлять в Северо-Западную Европу, где падает добыча, то для «Южного потока» нет дополнительного роста спроса на газ.

«Платить 60 млрд. дол. на то, что бы обойти Украину, не логично. Нет никаких таких рисков транзита по Украине, которые стоят столько денег. Это бред. Это нереальный проект – это фантом», - подчеркнул он.

Кроме этого, он прогнозирует, что ввод в эксплуатацию «Северного потока» может отложиться на несколько лет.

«На фоне падения спроса на газ в Европе нет необходимости торопиться с этим проектом. Я думаю, его ввод отложиться на годик-два», - сказал он.